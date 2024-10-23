Возможно продолжение роста цен акций General Motors и Texas Instruments - инвестбанк "Синара"

Котировки акций General Motors и Texas Instruments могут продолжить подъем в ближайшее время, считают аналитики инвестиционного банка "Синара".

"Бумаги General Motors выросли в стоимости во вторник на 10%: автопроизводитель, лучше чем ожидалось, отчитался за 3К24 и повысил прогноз по прибыли на весь текущий год. Полагаем, что отчетность еще окажет положительное влияние на котировки в ближайшее время", - указывают эксперты.

"Акции Texas Instruments на премаркете выросли в цене на 4% благодаря лучшим, чем оценивалось аналитиками, результатам за 3К24. Мы предполагаем дальнейший рост", - отмечается в материале банка.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.