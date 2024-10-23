Акции Селигдара могут быть привлекательны для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции "Селигдара" в целом могут быть привлекательны для долгосрочных вложений на фоне благоприятной ценовой конъюнктуры на рынке золота, говорится в материале аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

При этом эксперты все же отмечают наличие рисков в виде высокой долговой нагрузки, оказывающей давление на финансовые результаты компании.

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