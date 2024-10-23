Инвестбанк "Синара" подтверждает прогнозную цену акций Полюса на уровне 17500 руб

Инвестиционный банк "Синара" подтверждает прогнозную цену акций ПАО "Полюс" на уровне 17500 руб. за штуку, что соответствует рейтингу "покупать", сообщается в комментарии аналитика Дмитрия Смолина.

"Полюс сообщил 23 октября, что совет директоров компании рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды в размере 1301,75 руб./акцию, что немного превысило наш и рыночный прогнозы (1200 руб./акцию и 1200-1250 руб/.акцию соответственно), - отмечает аналитик. - Объем дивидендных выплат по акциям в обращении (без учета бумаг в собственности дочерних обществ) равен 30% от скорректированного показателя EBITDA за последние четыре завершенных квартала (9М24 и 4К23), что соответствует действующей дивидендной политике. Мы приветствуем возобновление "Полюсом" дивидендных выплат, особенно с поправкой на квазиказначейский пакет в 30%".

Ранее компания не выплачивала дивиденды из-за реализации проекта "Сухой Лог", напоминает Смолин. На его взгляд, новость должна оказать поддержку бумаге. Эксперт подтверждает целевую цену акций "Полюса" на уровне 17500 руб./штуку и рейтинг "покупать".

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