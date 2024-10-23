ЦБ РФ, скорее всего, повысит ставку до 20% на заседании в пятницу - "Велес Капитал"

ЦБ РФ, скорее всего, повысит ключевую ставку до 20% годовых на заседании 25 октября, считает начальник отдела анализа банков и денежного рынка инвесткомпании "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Мы ожидаем на заседании ЦБ 25 октября повышения ключевой ставки на 100 б.п. (до 20% годовых) и сохранения жесткого сигнала о возможности дальнейшего ужесточения ДКП и поддержании высоких ставок длительный период времени, - пишет эксперт в комментарии. - Отметим, что за последнее время несколько возросли ожидания участников рынка в более агрессивном повышении КС. Об этом в том числе свидетельствуют среднесрочные ставки денежного рынка. Например, шестимесячная ставка ROISfix за последнюю неделю закрепилась выше 21% и заметно продвинулась в сторону 22%, а годовая ставка уже поднялась выше данного уровня".

Однако Кравченко полагает, что вариант с минимальным повышением ставки в октябре (не более чем на 100 б.п.) и сохранением жесткого сигнала позволит ЦБ наилучшим образом управлять рыночными ожиданиями.

"Сохранится высокая вероятность дальнейшего ужесточения процентной политики, что поддержит необходимую жесткость денежно-кредитных условий (ДКУ) на рынке, - считает аналитик. - Более агрессивное повышение ключевой ставки инвесторы могут расценить как достижение пика в цикле ужесточения ДКП. В этом случае рынок может заложить в свои ожидания более раннее начало смягчения процентной политики, что ослабит необходимую для ЦБ жесткость ДКУ".

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