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23 октября 2024 года 12:49
Whoosh может закончить третий квартал 2024г с прибылью около нуля - "Цифра брокер"
Whoosh ("ВУШ Холдинг") может закончить третий квартал 2024 года с прибылью около нуля, что ухудшает перспективы акций эмитента, полагают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер". "Совет директоров Whoosh рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 9 месяцев 2024 года в размере 2,11 руб. на одну обыкновенную акцию, что соответствует текущей дивидендной доходности около 1,3%, - отмечают эксперты в комментарии. - У "ВУШ Холдинга" не лучшее финансовое положение: по итогам I полугодия 2024 года коэффициент "Чистый долг/EBITDA" компании составлял около 2х (при том что около 75% от операционной прибыли компании уходит на обслуживание долга), и компания привлекла дополнительные 4 млрд руб. под плавающую ставку КС+2,5%. III квартал текущего года компания может закончить с прибылью около нуля, что ухудшает перспективы акций эмитента, по которым наша целевая цена составляет 160 руб. за одну акцию". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-WHOOSH-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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