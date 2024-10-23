"Газпромбанк Инвестиции" открыл торговую идею: покупать акции HeadHunter с целью 5800 руб

"Газпромбанк Инвестиции" открыл торговую идею "покупать акции МКПАО "Хэдхантер" с целью 5800 рублей за штуку на октябрь 2025 года", что предполагает потенциальную доходность 47%, сообщается в материале сервиса.

"Рекордно низкая безработица, демографическая проблема и текущая ситуация в экономике страны приводит к тому, что компании дольше ищут сотрудника, как следствие, вакансия дольше размещается по времени, а HeadHunter получает больше выручки, - пишут аналитики. - Компания недавно переехала в Россию с Кипра. Последние два года дивиденды не выплачивались, но после переезда менеджмент намерен рекомендовать выплату 650-700 рублей на акцию до конца текущего года. Также компания намерена выплачивать всю чистую прибыль на дивиденды в будущем. Кроме того, она объявляла о выкупе около 5% своих акций. В будущем "Хэдхантер" намерен их погасить, что уменьшит количество акций и увеличит прибыль на бумагу".

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