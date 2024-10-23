Котировки нефти Brent рискуют вернуться к уровню $75/барр. - банк "Санкт-Петербург"

Котировки нефти рискуют вернуться к уровню $75 за баррель Brent, если Минэнерго США подтвердит выводы API о возобновлении роста запасов нефти в США, говорится в обзоре банка "Санкт-Петербург".

"Нефтяные цены во вторник заметно выросли. Инвесторы в основном отыгрывали геополитические новости, - пишут аналитики. - Поддержку котировкам продолжили оказывать и более сильные, чем ожидались, шаги по смягчению ДКП в Китае, что усиливает надежды на более высокий спрос на сырье. Сегодня фьючерсы Brent торгуются у $75,6/барр. Вчера вечером API отчитался о возобновлении роста запасов нефти в США. Если Минэнерго США сегодня подтвердит эти оценки, котировки рискуют вернуться к $75/баррель".

Что же касается рубля, то фактор налогового периода, по мнению аналитиков, пока не оказывает выраженную поддержку российской валюте, учитывая, что до понедельника включительно у экспортеров еще есть время для продажи валютной выручки. В среду утром курс CNY/RUB находится у 13,54 руб./юань. Другие курсы валют EM с утра двигаются разнонаправленно. По мнению экспертов банка, к концу недели экспортеры могут нарастить продажу валюты, но пока курс, вероятно, задержится у 13,5-13,6 руб./юань.

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