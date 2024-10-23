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23 октября 2024 года 11:27
АКБФ сохраняет рекомендацию "покупать" для акций РусАгро
Инвестиционная компания "АКБФ" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций "РусАгро", оценив их прогнозную стоимость на уровне 1583,49 руб. за штуку, сообщается в комментарии аналитиков. Аналитики обращают внимание в операционных результатах "РусАгро" за 3К24 на выручку, которая составила 82,8 млрд рублей, что на 6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По их мнению, рост выручки был обеспечен увеличением производства и повышением отпускных цен в масложировом сегменте. "Мы пересмотрели наш среднесрочный прогноз по чистой прибыли и EBITDA компании с учетом улучшения динамики стоимости продукции "РусАгро" на мировых рынках во втором полугодии, - пишут эксперты. - По итогам 2024 года ожидаем чистую прибыль на уровне 41,2 млрд руб. по сравнению с 48,7 млрд руб. в прошлом году. Прогноз EBITDA составляет 63,6 млрд руб. на 2024 год и 88,2 млрд руб. на 2025 год. Особое внимание заслуживает активизация экономических стимулов в Китае, что оказывает позитивное влияние на бизнес "РусАгро", связанный с поставками свинины в КНР. Мы улучшили долгосрочные прогнозы по выручке компании: ожидаемый прирост в период с 2024 по 2031 годы составит 3,8 раза". Однако негативным фактором, по мнению аналитиков АКБФ, остается высокая доля краткосрочного долга компании, которая составляет 45% от общего долга. Это увеличивает зависимость компании от рыночных процентных ставок, несмотря на относительно низкое соотношение чистого долга к EBITDA на уровне 1,1x. В связи с этим эксперты ухудшили прогнозы по стоимости долга. "Пересмотренное расчетное значение справедливой стоимости компании составляет 1583,49 руб. за акцию, что предполагает 29%-ный потенциал роста, и мы сохраняем рекомендацию "покупать", - указывают стратеги. - Однако важным рисковым фактором остается сложная обстановка вблизи госграницы РФ и Республики Украина, где расположены ключевые активы "РусАгро", такие как сахарные заводы, элеваторы и значительная часть земельного банка компании. В связи с этим дисконт на бумаги "РусАгро" был повышен до 25%, и этот показатель сохраняется на текущий момент". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-РУСАГРО-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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