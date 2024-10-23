Предупреждения МВФ о глобальных рисках способствуют спросу инвесторов на золото - Freedom Finance Global

Предупреждения МВФ о глобальных рисках способствуют спросу инвесторов на золото, отмечается в комментарии ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой.

"В октябрьском докладе Международного валютного фонда World Economic Outlook говорится о том, что глобальная инфляция в этом году "в целом побеждена", но, тем не менее, значительное число рисков для мировой экономики всё ещё сохраняется, - указывает эксперт. - По прогнозу фонда, к концу 2024 года средний показатель годовой инфляции в мире должен снизиться до 3,5%, что окажется ниже среднегодового показателя мировой годовой инфляции за последние 20 лет, составлявшего 3,6%. Однако глобальные конфликты способны вновь вызвать перебои с поставками товаров, компонентов и комплектующих, а также подстегнуть рост цен на сырье. Поэтому, на наш взгляд, осторожность экспертов МВФ вполне объяснима - ведь все перечисленные выше факторы способны разогнать рост "инфляции издержек" сразу во многих странах".

Центральные банки многих стран мира, в том числе, ЕЦБ, Банк Англии и ФРС США, уже перешли к снижению процентных ставок, отмечает Мильчакова. Однако, как показал опыт последних двух лет, традиционные монетарные методы борьбы с инфляцией оказывают влияние на замедление "инфляции издержек" далеко не сразу, а через длительный период времени.

"Если ЕЦБ для отмены жёсткой ДКП, проводимой с 2022 года, понадобилось около полутора лет, то ФРС и Банку Англии - более двух лет, - напоминает эксперт инвесткомпании. - При этом далеко не везде инфляция снизилась до целевых уровней центральных банков. Можно предположить, что в ближайшие несколько лет возникшая напряжённость на рынке труда из-за дефицита квалифицированных кадров во многих отраслях и высокие цены на продовольствие будут по-прежнему препятствовать борьбе центральных банков с инфляцией, а времена дефляции в странах "большой семёрки" и Евросоюза уже ушли в прошлое. Соответственно, для инвесторов во всём мире будут ещё долго актуальны вложения в высоконадёжные активы, которые не обесцениваются во время роста инфляции, и, прежде всего, таким активом будет золото".

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