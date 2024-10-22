ИСПРАВЛЕНО: SberCIB подтверждает рекомендацию "покупать" для бумаг РусАгро

SberCIB Investment Research подтверждает рекомендацию "покупать" для GDR "РусАгро" с целевой ценой 1567 руб. за штуку, сообщается в комментарии.

Ранее компания представила операционные результаты за третий квартал этого года. Выручка ГК "РусАгро" до межсегментных элиминаций составила 82,8 млрд рублей, что на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Выручка масложирового бизнеса составила 46,6 млрд рублей (на 17% больше), мясного - 13,5 млрд рублей (на 5% больше), сахарного - 11,9 млрд рублей (на 11% меньше), сельскохозяйственного - 10,8 млрд рублей (на 12% меньше).

"Мы оценили результаты компании как умеренно негативные. Однако мы не придаем большого значения снижению выручки в сахарном и сельскохозяйственном дивизионах, так как для них основным будет четвёртый квартал", - пишут аналитики.

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