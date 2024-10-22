"Велес Капитал" подтверждает прогнозную цену акций "Северстали" на уровне 1803 руб. за бумагу с рекомендацией "покупать", сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Василия Данилова.

"Северсталь" представила нейтральные операционные и финансовые результаты за 3-й квартал 2024 года, - пишет эксперт. - Несмотря на наращивание продаж стальной продукции и выручки, показатели прибыльности и денежного потока компании снизились вследствие опережающего роста издержек вследствие инфляционных тенденций. Также высокие процентные ставки оказывают давление на внутренний спрос на стальную продукцию со стороны строительного сектора, и данная тенденция сохранится, как минимум, до конца текущего года. Таким образом, на среднесрочном горизонте мы не ожидаем существенного роста котировок "Северстали". В то же время мы сохраняем позитивный долгосрочный взгляд на перспективы сталелитейной отрасли и подтверждаем целевую цену для бумаг "Северстали" на уровне 1803 руб. с рекомендацией "покупать".

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