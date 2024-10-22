Акции Европлана остаются инвестиционно привлекательными в долгосрочной перспективе - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции "Европлана" остаются инвестиционно привлекательными в долгосрочной перспективе, полагают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

"Европлан" представил операционные результаты за девять месяцев 2024 года, - пишут эксперты в комментарии. - Рост компании замедлился, однако топ-менеджмент компании рекомендовал совету директоров выплатить более щедрые дивиденды, чем предполагалось ранее: выплаты могут достичь 50 рублей на акцию, что соответствует 7,4% дивидендной доходности от текущей цены. Мотивацией менеджмента касательно вопроса о выплате дивидендов, выступает текущая реализация жесткой денежно-кредитной политики Банка России оказывающая негативное давление на спрос со стороны лизингополучателей. Раньше, в рамках планирования развития бизнеса, менеджмент компании ожидал большего роста бизнеса в рамках реализации более мягкой денежно-кредитной политики Банка России".

Аналитики считают, что замедление роста бизнеса "Европлана" обусловлено реализацией более жесткого сценария денежно-кредитной политики Банка России, чем ожидалось ранее. Они положительно оценивают рекомендацию менеджмента компании касательно выплаты дивидендов в результате замедления роста бизнеса, и полагают, что данное управленческое решение в целом отражает интересы акционеров и максимизирует их благосостояние в текущих макроэкономических условиях.

Стратеги сервиса продолжают считать акции "Европлана" инвестиционно привлекательными для долгосрочного инвестора.

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