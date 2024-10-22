"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") открыл торговую идею "покупать акции "Газпром нефти" с целью 740 рублей" с ожидаемой доходностью 16,9% на горизонте 6 месяцев, сообщается на портале БКС Экспресс.

Аналитики приводят ряд аргументов в пользу идеи:

- Прибыль нефтяного сектора сильно превышает уровни 2015-2021гг, в том числе и у "Газпром нефти". EBITDA в I полугодии 2024 составила $7,8 млрд, на 60% выше среднего докризисного уровня $4,9 млрд.

- Компания повысила уровень дивидендных выплат с 50% до 75%, но это пока еще не в полной мере отражено в рыночной оценке.

- Низкая долговая нагрузка в 0,3х Чистый долг/EBITDA делает компанию устойчивой и привлекательной в условиях высоких процентных ставок.

- Бумага торгуется с мультипликатором P/E в 4,5х, дисконт к историческому среднему около 26%.

- Статистически IV квартал являлся самым сильным для компаний нефтяного сектора за последние 10 лет. Индекс MOEXOG прибавляет около 5,5% в этот промежуток.

"С технической точки зрения бумаги пришли к значимой поддержке, находящейся в зоне 620-630 руб., после которой уже неоднократно начинался разворот, - указывают эксперты. - Бумаги очистились от дивидендов, в результате чего образовался гэп около 6,5%. На этом снижение не закончилось и акции продолжили развивать нисходящую динамику. В данное время акции торгуются на уровне сентябрьских минимумов, заметно ниже, чем конкуренты по отрасли. На текущий момент просадка с уровней начала года составляет около 25%".

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