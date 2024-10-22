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22 октября 2024 года 15:51
SberCIB подтверждает оценку бумаг РусАгро на уровне "покупать"
SberCIB Investment Research подтверждает оценку расписок "РусАгро" на уровне "покупать" с целевой ценой 1567 руб. за штуку, сообщается в комментарии. "Компания опубликовала операционные результаты за третий квартал, главный драйвер - рост выручки масложирового сегмента на 17% год к году. Мясной сегмент стабилизировался. Объём продаж год к году не изменился, но выручка сегмента выросла на 5%. Сахарный и сельскохозяйственный сегменты показали слабую динамику. Мы оценили результаты компании как умеренно негативные. Однако мы не придаем большого значения снижению выручки в сахарном и сельскохозяйственном дивизионах, так как для них основным будет четвёртый квартал", - пишут аналитики. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-РУСАГРО-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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