ЦБ РФ, скорее всего, повысит ставку до 20% на заседании 25 октября - Совкомбанк

ЦБ РФ, скорее всего, повысит ключевую ставку на 100 б.п., до 20% годовых на заседании 25 октября, полагает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

"Банк России на ближайшем заседании 25 октября будет выбирать между повышением ключевой ставки на 100 и 200 б.п., до 20-21%. Мы склоняемся к тому, что ЦБ поднимет ключевую ставку на 100 б.п., до 20% и оставит сигнал о готовности повысить ключевую ставку на последующих заседаниях, - прогнозирует эксперт. - Мы полагаем, что октябрьское повышение ставки не станет последним в этом цикле. Мы считаем, что ЦБ предпочтёт растянуть цикл повышения ключевой ставки, чтобы не было преждевременного смягчения финансовых условий".

По мнению аналитика, Банк России на ближайших заседаниях (декабрь, февраль) повысит ключевую ставку до 22%.

"В базовом сценарии мы полагаем, что высокая ключевая ставка поможет охладить внутренний спрос и замедлить инфляцию до 5,5% к концу 2025 года, - указывает Васильев. - В базовом сценарии мы ожидаем, что ставка 22% будет пиком в этом цикле и в середине 2025 года ЦБ может приступить к снижению ставки и довести её до 17% к концу следующего года. Однако риски по-прежнему смещены в сторону более высоких значений по инфляции и ключевой ставке. Мы не ожидаем улучшений на рынке труда в ближайшие кварталы, что останется основным фактором повышенного инфляционного давления. В рисковом сценарии мы допускаем, что ЦБ может не снизить ключевую ставку в 2025 году, а при необходимости повысить и выше 22%".

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