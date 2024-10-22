Справедливая цена акций Ленты находится в диапазоне 2021-2209 руб. на горизонте года - "Цифра брокер"

Справедливая цена акций "Ленты" находится в диапазоне 2021-2209 руб. за штуку на горизонте 12 месяцев, говорится в материале аналитика инвестиционной компании "Цифра брокер" Ивана Ефанова.

"Менеджмент "Ленты" активно занимается повышением результативности и эффективности сети по всем направлениям, без опасений закрывая неэффективные магазины, развивая онлайн-сегмент, проводя ребрендинг магазинов "Мини-Лента", а также пробует новые направления и реализует перспективные сделки M&A, - пишет эксперт. - Усилия менеджмента уже отражаются в позитивной динамике показателей. При этом помимо роста самого бизнеса, компания потенциально может выплатить дивиденды, которые могут стать приятным сюрпризом для рынка. Если в следующем году, Банк России перейдёт к снижению ставки в I полугодии, а долговая нагрузка компании не увеличится, то, по нашей оценке, справедливая цена одной акции "Ленты" в следующие 12 месяцев находится в диапазоне 2021-2209 руб.".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.