Среднесрочные перспективы цены акций Северстали нейтральны - "Алор Брокер"

Инвестиционная компания "Алор Брокер" нейтрально оценивает среднесрочные перспективы котировок акций "Северстали", говорится в комментарии аналитиков.

"Эмитент опубликовал отчетность за третий квартал и девять месяцев 2024 года. За 3К выручка выросла на 14% г/г (до 219,1 млрд руб.), EBITDA снизилась на 9% г/г (до 64,9 млрд руб.), свободный денежный поток сократился на 9% (до 41,5 млрд руб.), продажи металлопродукции выросли на 3% г/г (до 1,21 млн тонн). За 9М выручка выросла на 18% г/г (до 628,3 млрд руб.), EBITDA - 191,4 млрд руб. (0%), свободный денежный поток уменьшился на 6% г/г (до 99 млрд руб.), продажи металлопродукции снизились на 3% г/г (до 7,93 млн тонн). С учетом роста инвестиций за девять месяцев на 83% г/г (до 71,8 млрд руб.) результаты считаем позитивными, - указывают эксперты. - Дивиденды за третий квартал рекомендованы в размере 49,06 руб. на акцию или 4% дивдоходности. Среднесрочно на "Северсталь" смотрим нейтрально".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.