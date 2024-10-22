"Т-Инвестиции" снизили оценку акций ММК, ухудшили рекомендацию до "держать"

"Т-Инвестиции" понизили прогнозную стоимость акций "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) до 51 рубля за штуку, сообщается в аналитических материалах брокера.

Кроме того, рекомендация для этих бумаг была снижена с "покупать" до "держать".

Как отмечают аналитики, опубликованные операционные результаты ММК оказались заметно ниже их ожиданий. Высокая ключевая ставка и отмена ряда льготных ипотечных программ оказывают существенное негативное воздействие на строительную активность в стране, что сказывается и на спросе на стальную продукцию, подчеркивают они.

"Ожидаем, что объемы производства стали будут оставаться на низких уровнях как минимум в ближайшие два квартала из-за вероятного дальнейшего повышения ключевой ставки и сезонного сокращения спроса на стальную продукцию в зимний период", - пишут эксперты. По их мнению, бумаги ММК могут стать вновь интересны для покупки ближе к началу цикла снижения процентных ставок, так как это должно привести к восстановлению спроса на стальную продукцию.

"Несмотря на проблемы в отрасли, мы ожидаем, что ММК продолжит платить дивиденды в размере 100% от свободного денежного потока. По нашим расчетам, в следующие 12 месяцев дивиденды могут составить около 4,3 рубля на акцию и принести 11% доходности к текущей цене", - делятся оценками аналитики.

Текущая стоимость акций ММК составляет порядка 40,46 рубля за штуку.

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