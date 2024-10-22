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22 октября 2024 года 12:30
"Т-Инвестиции" снизили оценку акций ММК, ухудшили рекомендацию до "держать"
"Т-Инвестиции" понизили прогнозную стоимость акций "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) до 51 рубля за штуку, сообщается в аналитических материалах брокера. Кроме того, рекомендация для этих бумаг была снижена с "покупать" до "держать". Как отмечают аналитики, опубликованные операционные результаты ММК оказались заметно ниже их ожиданий. Высокая ключевая ставка и отмена ряда льготных ипотечных программ оказывают существенное негативное воздействие на строительную активность в стране, что сказывается и на спросе на стальную продукцию, подчеркивают они. "Ожидаем, что объемы производства стали будут оставаться на низких уровнях как минимум в ближайшие два квартала из-за вероятного дальнейшего повышения ключевой ставки и сезонного сокращения спроса на стальную продукцию в зимний период", - пишут эксперты. По их мнению, бумаги ММК могут стать вновь интересны для покупки ближе к началу цикла снижения процентных ставок, так как это должно привести к восстановлению спроса на стальную продукцию. "Несмотря на проблемы в отрасли, мы ожидаем, что ММК продолжит платить дивиденды в размере 100% от свободного денежного потока. По нашим расчетам, в следующие 12 месяцев дивиденды могут составить около 4,3 рубля на акцию и принести 11% доходности к текущей цене", - делятся оценками аналитики. Текущая стоимость акций ММК составляет порядка 40,46 рубля за штуку. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ММК-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИИ
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