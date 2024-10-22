ПСБ в целом положительно оценивает перспективы акций Селигдара

Промсвязьбанк (ПСБ) в целом положительно оценивает перспективы котировок акций "Селигдара", сообщается в материале аналитика Алексея Головинова.

"Компания во вторник объявила операционные результаты за 9М24. Они в целом позитивные. Эмитент использовал накопленные запасы для производства, небольшое снижение объемов выплавки было компенсировано ослаблением рубля и ростом цен на золото. Взгляд на бумаги положительный, но из-за недавней дивидендной отсечки акции в ближайшее время могут быть под давлением. В базовом сценарии ждем закрытия дивидендного "гэпа", что подразумевает рост на 9% от текущих отметок", - пишет эксперт.

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