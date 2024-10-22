"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Интер РАО с целью 4,15 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Интер РАО" с целью 4,15 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 7,7%, стоп-приказ: 3,7 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Компания является единственным экспортером электроэнергии в РФ. По последним данным, экспорт электроэнергии из России по итогам девяти месяцев превысил 5,5 млрд кВт/ч. 51% из этого объема пришлось на Казахстан, на втором месте находится Монголия. Помимо высоких объемов экспорта, эмитент выигрывает от высокой ставки ЦБ, так как имеет денежную подушку в несколько сотен миллиардов рублей на балансе", - отмечают аналитики.

"С точки зрения технического анализа акции компании торгуются вблизи локального уровня сопротивления, при пробитии появляется потенциал движения наверх. Идея на рост бумаги с целью 4,15 руб. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 3,70 руб. риск на портфель составит 0,28%", - указывают эксперты "Финама".

"Интер РАО" - диверсифицированный энергетический холдинг, управляющий активами в России, а также в странах СНГ. Деятельность группы охватывает производство электрической и тепловой энергии, энергосбыт, международный энерготрейдинг, инжиниринг, экспорт энергооборудования, управление распределительными электросетями за пределами РФ.

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