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22 октября 2024 года 12:17
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Интер РАО с целью 4,15 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Интер РАО" с целью 4,15 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 7,7%, стоп-приказ: 3,7 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Компания является единственным экспортером электроэнергии в РФ. По последним данным, экспорт электроэнергии из России по итогам девяти месяцев превысил 5,5 млрд кВт/ч. 51% из этого объема пришлось на Казахстан, на втором месте находится Монголия. Помимо высоких объемов экспорта, эмитент выигрывает от высокой ставки ЦБ, так как имеет денежную подушку в несколько сотен миллиардов рублей на балансе", - отмечают аналитики. "С точки зрения технического анализа акции компании торгуются вблизи локального уровня сопротивления, при пробитии появляется потенциал движения наверх. Идея на рост бумаги с целью 4,15 руб. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 3,70 руб. риск на портфель составит 0,28%", - указывают эксперты "Финама". "Интер РАО" - диверсифицированный энергетический холдинг, управляющий активами в России, а также в странах СНГ. Деятельность группы охватывает производство электрической и тепловой энергии, энергосбыт, международный энерготрейдинг, инжиниринг, экспорт энергооборудования, управление распределительными электросетями за пределами РФ. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ИНТЕР/РАО-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
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