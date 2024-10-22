Акции Полюса - наиболее интересный выбор на рынке акций РФ - ПСБ

Акции ПАО "Полюс" в настоящее время остаются наиболее интересным выбором на российском фондовом рынке в условиях рекордных котировок золота, говорится в материале аналитиков Промсвязьбанка (ПСБ).

"Заседание совета директоров эмитента назначено на 23 октября. Компания может впервые за три года выплатить дивиденды. Базой под них станет результат работы за 9М24 и 4К23. По нашим оценкам дивиденд может составить порядка 1150-1250 рублей на акцию. В таком случае доходность окажется примерно 8%, что довольно много для "Полюса" (дивидендная доходность в прошлом составляла около 4%). В условиях рекордных цен на золото бумаги "Полюса" остаются наиболее интересным выбором на рынке даже при условии, что они вернулись к своим годовым максимумам", - указывают эксперты.

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