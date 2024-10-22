Индекс Мосбиржи, вероятно, будет торговаться в диапазоне 2740-2780п во вторник - ПСБ

Индекс Мосбиржи, вероятно, продолжит двигаться в диапазоне 2740-2780 пунктов на торгах во вторник, прогнозируют аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Ожидаем разнонаправленной динамики бумаг. Среди крупных игроков акции сталелитейных компаний могут вновь показать результаты "хуже рынка". В то же время вновь опередить индекс Мосбиржи могут акции "Софтлайна" (совет директоров эмитента одобрил программу buyback объемом до 5% акций на один год)", - отмечают эксперты в комментарии.

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