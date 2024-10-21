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21 октября 2024 года 18:46
"КИТ Финанс Брокер" понизил прогнозную цену акций ММК до 50 руб
"КИТ Финанс Брокер" понизил прогнозную цену акций акций "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) до 50 руб. за штуку, сообщается в обзоре инвесткомпании. "ММК" опубликовал операционные результаты за 3К24. По итогам 9М24 выпуск стали сократились на 11% г/г, а продажи упали на 7% г/г, в результате ремонтных работ в доменном переделе, снижения деловой активности в России и спроса со стороны металлотрейдеров, неблагоприятной конъюнктурой рынка на стали в Турции. Мы негативно оцениваем результаты компании и понижаем наш таргет до 50 рублей за акцию", - пишут аналитики. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ММК-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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