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21 октября 2024 года 18:12
АКБФ понизил прогнозную цену акций Северстали до 2015,31 руб
Инвестиционная компания "АКБФ" понизила прогнозную стоимость акций "Северстали" до 2015,31 рубля за штуку, что предполагает потенциал среднесрочного роста 68% от текущего уровня и рекомендацию "покупать", сообщается в материале аналитиков. "С учетом последних сравнительно благоприятных комментариев, касающихся оценок ситуации в отрасли, но принимая во внимание статистику компании по МСФО за 9М24, мы снизили прогноз чистой прибыли "Северстали" на 2024 год со 193 млрд руб. до 170 млрд руб. Учитывая негативный эффект от роста налоговой нагрузки и кредитных ставок, мы также закладываем в базовый прогноз снижение выплавки стали компанией на 1% по итогам 2025 года. Ожидаем, что EBITDA компании останется на уровне порядка 300 млрд руб. в 2024 и 2025 годах. В то же время данный прогноз может значительно снизиться из-за ужесточения внутренних налоговых и кредитных условий", - указывают эксперты. "Расчетное значение дивидендных выплат "Северстали" на 2024 год было повышено и составляет 172 руб./ао (ранее мы ожидали рекомендации о выплате в 40 руб./ао по итогам III квартала). Рыночный прогноз дивидендных выплат за 2024 год, по нашим оценкам, также составляет около 160 руб./ао, - отмечают аналитики инвесткомпании. - Прогнозная стоимость акций эмитента была незначительно снижена - до 2015,31 руб./ао, что предполагает 68%-ный потенциал среднесрочного роста и рекомендацию "покупать". Дисконт-поправка на риски вложений в акции "Северстали" остается на уровне 15%, что является относительно низким показателем для бумаг в нашем покрытии". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-СЕВЕРСТАЛЬ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ/РЕКОМЕНДАЦИЯ
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