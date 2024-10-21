"Т-Инвестиции" сохраняют позитивную оценку бумаг "РусАгро", сообщается в материале аналитиков брокера.

"Агрохолдинг опубликовал нейтральные производственные результаты за девять месяцев и третий квартал 2024 года. Напомним, что компания находится в процессе принудительной редомициляции. Ожидаем, что торги расписками группы будут приостановлены в начале декабря и возобновятся ориентировочно в конце февраля- начале марта. Мы сохраняем позитивный взгляд на расписки "РусАгро". Сейчас наш таргет по бумагам - 1500 рублей. Ожидаем финансовых результатов холдинга в середине ноября и после их публикации, возможно, обновим целевую цену", - пишут эксперты.

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