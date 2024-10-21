"Мои Инвестиции" сохраняют осторожную оценку акций Северстали

"Мои Инвестиции" сохраняют осторожную оценку перспектив акций "Северстали" из-за предстоящего цикла капзатрат, отсутствия краткосрочных позитивных триггеров и неблагоприятных макроэкономических условий в России, сообщается в материале аналитиков телеграм-канала.

"При текущих ценах на сталь и сырье бумаги эмитента торгуются с EV/EBITDA 12м на уровне 3,5x (против 2,8x у "НЛМК" и 1,8x у "ММК") и с доходностью FCF на год вперед менее 10%, по нашим оценкам", - указывают эксперты.

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