"КИТ Финанс Брокер" сохраняет прогнозную цену акций Софтлайна на уровне 200 руб

"КИТ Финанс Брокер" сохраняет прогнозную цену акций "Софтлайна" на уровне 200 рублей за штуку, сообщается в обзоре аналитиков инвестиционной компании.

"Эмитент сообщил о погашении Банком развития Республики Беларусь облигаций, имеющихся в портфеле компании (около 2,95 млрд рублей). Также группа созывает заседание совета директоров, в рамках которого будет рассмотрен вопрос о программе buyback в размере 5% от уставного капитала в течение двенадцати месяцев. Мы позитивно оцениваем данные новости и оставляем наш таргет в 200 рублей за акцию", - отмечают эксперты.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.