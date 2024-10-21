"Т-Инвестиции" нейтрально оценивают акции Северстали

"Т-Инвестиции" нейтрально оценивают перспективы котировок акций "Северстали", сообщается в материале аналитиков брокера.

Эмитент опубликовал финансовые и производственные результаты за третий квартал и девять месяцев 2024 года. Также совет директоров металлурга рекомендовал выплатить дивиденды за третий квартал 2024 года в размере 49,06 рубля на акцию (дивдоходность более 4%), отмечают эксперты.

"Компания показала неплохие результаты за третий квартал, поддержку которым оказало завершение ремонта доменной печи №5 раньше сроков. В то же время мы ожидаем, что в ближайшие кварталы финансовые показатели "Северстали" будут находиться под давлением из-за ожидаемого дальнейшего повышения ключевой ставки ЦБ РФ и отмены ряда льготных ипотечных программ летом текущего года, - пишут аналитик брокера в обзоре. - Также в 2025 году компания значительно увеличит капитальные затраты, что приведет к снижению дивидендной доходности. В связи с этим нейтрально оцениваем перспективы ее акций".

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