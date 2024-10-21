Средняя дивдоходность по акциям РФ в 2025г составит порядка 11%, "сюрпризом" могут стать выплаты Норникеля и Газпрома - "Цифра брокер"

"Цифра брокер" ожидает среднюю дивидендную доходность по акциям российских публичных компаний в 2025 году на уровне 11%. Основным сюрпризом могут стать дивиденды "Норильского никеля" за девять месяцев 2024 года и дивиденды "Газпрома" за текущий и следующий годы, пишут аналитики брокера в своем обзоре.

С 2000 года среднегодовые темпы роста дивидендных выплат российских публичных компаний составили 28%, отмечают аналитики Ованес Оганисян, Кирилл Климентьев и Ефанов Иван. В 2025 году экспертами "Цифра брокер" ожидается средняя дивидендная доходность на уровне 11% по акциям публичных компаний. Основным сюрпризом могут стать дивиденды "Норникеля" за девять месяцев текущего года и дивиденды "Газпрома" за текущий и следующий годы.

"Взвешивая все факторы, можно подытожить, что дивиденды "Газпрома" в этом и следующем годах не гарантированы со 100-процентной вероятностью, - указывают стратеги. - Тем не менее, позитивного сюрприза исключать не стоит, т. к. финансовое положение "Газпрома" будет улучшаться. В том случае, если потребуется финансирование на новые проекты, это не станет для рынка разочарованием, учитывая невысокие ожидания по дивидендам "Газпрома". В противном случае, если решение по дивидендам будет принято, а предпосылки для этого существуют, акции "Газпрома" могут существенно подорожать".

По мнению аналитиков, существует вероятность (50% по его оценке) выплаты дивидендами 30% от EBIITDA "Норникеля" по итогам 2024 года, что соответствует дивидендной доходности около 7,5% по текущим котировкам акций компании. На выплату дивидендов "Норникель" может направить часть денежных средств на балансе, допускают в "Цифра брокере". В этом случае нельзя исключать и положительной переоценки акций "Норникеля", считают эксперты.

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