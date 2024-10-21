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21 октября 2024 года 14:31
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции SFI с целью 1800 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции SFI (ПАО "ЭсЭфАй") с целью 1800 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 32%, стоп-приказ: 1200 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. Совет директоров SFI рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 9 месяцев 2024 года в размере 113,8 руб. на одну обыкновенную акцию. Последний день покупки бумаг для получения дивидендов - 28 ноября 2024 года. Дивидендная доходность может составить 8,24%, отмечают аналитики. "С технической точки зрения цена сменила нисходящий тренд на восходящий. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 1200 руб. риск на портфель составит 0,59%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,75", - указывают в "Финаме". SFI (ПАО "ЭсЭфАй") - публичный инвестиционный холдинг, который объединяет лизинговые и страховые компании, IT-стартапы. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-SFI-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
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