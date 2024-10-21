"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Abbott Laboratories с прогнозной стоимостью $146,7 за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 24,4% от текущего уровня, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой.

Abbott Laboratories - гигант сектора здравоохранения, одна из самых диверсифицированных компаний отрасли с ключевой специализацией в области медицинского оборудования. Помимо медтеха, в сферу деятельности входят фармацевтика, диагностическая продукция, детское питание и витамины. Скандальная эпопея с дефицитом детских молочных смесей в США осталась позади, Abbott восстановила свои позиции на рынке и погасила весь негатив вокруг этой истории. Акции Abbott выглядят привлекательными для вложений на текущих уровнях.

Abbott Laboratories - американская компания сектора здравоохранения, один из крупнейших в мире производителей медицинского оборудования.

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