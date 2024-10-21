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21 октября 2024 года 12:56
Дивдоходность акций ЛСР по итогам 2024г составит около 11% - ПСБ
Дивидендная доходность акций "Группы ЛСР" по итогам 2024 года может оказаться на уровне 11%, сообщается в обзоре Промсвязьбанка (ПСБ). "Компания объявила операционные результаты за 9 месяцев 2024 года. Продажи в натуральном выражении за этот период снизились на 37% - девелопер реализовал 487 тыс. кв. м на сумму 115 млрд руб. (-21% г/г). Результаты девелопера ожидаемо слабые. В условиях высокой ключевой ставки и сужения льготных программ спрос на недвижимость с июля начал охлаждаться, что негативно для строительного сектора", - пишут аналитики. "Группа ЛСР", на взгляд экспертов банка, не имеет выраженных конкурентных преимуществ на рынке девелопмента, что делает компанию более уязвимой перед снижением покупательской активности. Это отражается на снижении операционных результатов и дает основания ожидать невпечатляющих финансовых результатов компании по итогам года. "Однако фундаментально "ЛСР" выглядит неплохо: у компании достойная маржинальность и низкая долговая нагрузка, - подчеркивают аналитики. - За счет этого "ЛСР" способна выплачивать неплохие дивиденды акционерам, чего на сегодня нет в бумагах других публичных девелоперов. В связи с этим считаем акции "ЛСР" интересными с точки зрения интересной дивидендной истории. Ждем по итогам года дивиденд на уровне 78 руб. (доходность около 11%)". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЛСР-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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