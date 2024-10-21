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21 октября 2024 года 12:36
Акции ТКС Холдинга, Роснефти и Сбербанка будут интересны на текущей неделе - "БКС МИ"
Акции МКПАО "ТКС Холдинг", "Роснефти" и Сбербанка будут интересны на текущей неделе, полагает аналитик "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Василий Буянов. "Рынок попытался на прошедшей неделе преодолеть область сопротивления у 2800 пунктов индекса Мосбиржи, однако вновь не преуспел, - пишет эксперт в комментарии. - У продавцов не хватило сил для перехода к росту - перед пятничным заседанием ЦБ по денежно-кредитной политике на рынке царит неопределенность. Сейчас лучше всего обращать внимание на бумаги отдельных компаний, а не на широкий рынок". Котировки акций ТКС, по оценке эксперта, достигли нижней границы краткосрочного восходящего канала. Буянов полагает, что у бумаг есть все шансы на отскок и продолжение роста. "Стоимость акций "Роснефти" скорректировалась после падения цен на нефть, - пишет далее стратег. - Однако риски очередного витка эскалации конфликта на Ближнем Востоке никуда не делись и в любой момент могут вновь подстегнуть цены на нефть к росту. При этом котировки "Роснефти" находятся на относительно безопасных уровнях, у нижней границы нисходящего канала. О предстоящем развороте сигнализируют осцилляторы, они начали выход из области перепроданности". Акции Сбербанка, по мнению аналитика, нашли опору: это уровень поддержки около 255 руб. "Цена отскочила от него уже во второй раз и тем самым завершила нисходящий тренд - обновить локальный минимум не удалось,- констатирует Буянов. - Следовательно, есть все шансы на рост в ближайшее время. Стохастический осциллятор вышел из зоны перепроданности, а индекс среднего направленного движения не демонстрирует роста. Это говорит о слабости текущего нисходящего тренда". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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