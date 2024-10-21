"БКС МИ" сохраняет нейтральную оценку бумаг ЛСР

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет нейтральную оценку перспектив котировок бумаг "ЛСР", сообщается в обзоре аналитиков Елены Царевой и Андрея Шарова.

"Группа в пятницу объявила операционные результаты за III квартал и 9 месяцев 2024 года. Продажи в 3К24 снизились почти до уровня 2021 года из-за отмены льготных ипотек, при этом средняя цена жилья остается высокой. Мы ожидаем, что продажи могут и дальше оставаться под давлением из-за высоких процентных ставок, но сохранение цен поддержит рентабельность. При этом стабильные продажи строительных материалов поддерживают бизнес, когда продажи недвижимости падают, - пишут эксперты. - Сохраняем нейтральный взгляд на бумаги "ЛСР". Они торгуются с мультипликатором P/E 3,4х к прогнозному значению прибыли за 2024 год при среднеисторическом уровне 5,8х".

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