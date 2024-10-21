"Финам" рекомендует держать акции Industrial Select Sector SPDR Fund с прогнозной ценой $142,2

"Финам" рекомендует держать акции Industrial Select Sector SPDR Fund с прогнозной стоимостью $142,2 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 2,1% от текущего уровня, сообщается в материале аналитика Саида Керимханова.

"Принятие в США нескольких госпрограмм на общую сумму более $1,7 трлн способствует росту финансирования проектов в обновлении инфраструктуры, энергетике и других отраслях. Ключевыми рисками мы видим рост издержек на фоне сохраняющегося инфляционного давления в США, замедление темпов закупок оборудования ввиду по-прежнему жестких условий кредитования, сокращение инвестиций в инфраструктурные проекты, - указывает эксперт. - Провели оценку потенциала роста акций Industrial Select Sector SPDR Fund на основе средневзвешенных консенсусных целевых цен бумаг, входящих в его состав".

Industrial Select Sector SPDR Fund - биржевой инвестиционный фонд, отслеживающий индекс Industrial Select Sector. ETF имеет достаточно широкую направленность и покрывает такие отрасли, как аэрокосмическая и оборонная промышленность, машиностроение, авиаперевозки и логистика, строительная инженерия, производство электрооборудования.

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