АКБФ подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Транснефти

Инвестиционная компания "АКБФ" подтверждает рекомендацию "покупать" для привилегированных акций "Транснефти" с целевой ценой 1937,28 руб. за штуку, что соответствует потенциалу роста на 43% с текущих уровней, сообщается в комментарии.

Оценка учитывает 15%-ный дисконт - поправку на риски вложений.

Аналитики сохраняют прогноз чистой прибыли "Транснефти" по МСФО на конец года на уровне 351,9 млрд руб., что значительно выше 172 млрд руб. по итогам первого полугодия. Прогноз дивидендных выплат по итогам 2024 года составляет 242 руб./ап по сравнению с предыдущей оценкой в 234 руб./ап.

"Тем не менее, начиная с 2025 года, мы ожидаем негативного воздействия на прибыль компании из-за налоговых нововведений правительства, а также роста стоимости заимствований, - отмечают эксперты. - Эти факторы приводят к ухудшению нашего прогноза чистого денежного потока компании в средне- и долгосрочной перспективе. Однако на 2024 и 2025 годы мы продолжаем прогнозировать положительную динамику EBITDA, которая, по нашим оценкам, составит 666,5 млрд руб. в 2024 году и 775,3 млрд руб. в 2025 году, что значительно выше среднего уровня в 560 млрд руб. за 2022-2023 годы".

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