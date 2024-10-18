"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям AgriBank

"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям Agricultural Bank of China (AgriBank) класса H с целевой ценой HKD3,89 на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на 2,8% с текущих уровней, отмечается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Мы с осторожным оптимизмом оцениваем долгосрочные перспективы AgriBank, - пишет аналитик Игорь Додонов. - Благодаря масштабным стимулам со стороны властей экономика КНР в ближайшие годы, вероятно, продолжит показывать темпы роста, превышающие среднемировые. И на таком фоне следует ожидать сохранения высокого спроса на финансовые услуги в стране, что поддержит финпоказатели AgriBank, учитывая прочную позицию банка в секторе. В то же время акции AgriBank на текущих ценовых уровнях, на наш взгляд, близки к справедливой оценке, и мы не видим потенциала их дальнейшего укрепления".

Agricultural Bank of China (AgriBank)- один из крупнейших банков Китая и мира по величине активов.

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