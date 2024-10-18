Слабость рубля поддерживается готовностью властей к его дальнейшей девальвации - "Велес Капитал"

Слабость рубля поддерживается готовностью властей к его дальнейшей девальвации, полагает аналитик инвесткомпании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Биржевой курс юаня к рублю на уходящей неделе скорректировался вниз и подошел к поддержке 13,40 руб./юань, преодоление которой может увести его в район 13,05 руб./юань. В обратном случае китайская валюта может стремиться к октябрьскому пику 13,74 руб./юань. С фундаментальной точки зрения рубль, несмотря на перспективу ужесточения монетарных условий, сохраняет слабость, которая поддерживается в том числе готовностью властей к его дальнейшей девальвации", - пишет эксперт в комментарии.

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