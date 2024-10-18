Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг держать для бумаг ЛСР

Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг держать для бумаг "Группы ЛСР", сообщается в материале аналитика Марии Лукиной

"Как следует из представленных в пятницу операционных результатов за 3К24, продажи недвижимости эмитента упали в денежном выражении на 62% г/г (до 30 млрд руб.), в натуральном - на 70% г/г (до 118 тыс. квадратных метров). Доля ипотечных сделок в новых договорах сократилась до 59%. Снижение объема реализации объясняется высокой базой прошлого года и уменьшением спроса после завершения в июле массовой льготной программы ипотеки под 8%. Благодаря повышению цен спад в денежном выражении оказался несколько меньшим, чем в натуральном, - указывает эксперт. - Доля договоров с участием ипотечных средств снизилась до 59% (в 3К23 - 75%, во 2К24 - максимальные 88%). В силу высоких процентных ставок по ипотеке, ограничивающих спрос, спад по большому счету ожидался, однако рынок может воспринять публикацию умеренно негативно. Более того, отрицательная динамика сохранится и в 4К24, так как 4К23 также характеризовался высоким показателем реализации (324 тыс. квадратных метров)".

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