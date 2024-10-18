Акции Соллерса привлекательны для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции "Соллерса" могут представлять интерес для долгосрочных вложений, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

"Мы позитивно оцениваем текущие темпы роста производства автомобилей эмитентом, а также расширение модельного ряда (планируется расширить модельный ряд собственного бренда Sollers коммерческим фургоном M3 и минивэном RF8; данные модели будут выпускаться на технологической базе концерна JAC - лицензионное соглашение позволит вносить изменения в конструкцию автомобилей и адаптировать их под российских потребителей, закрепляя все права на разработки в России, а также осуществлять локализацию всех компонентов) и ожидаем выплаты дивидендов по результатам 2024 года", - пишут эксперты в материале.

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