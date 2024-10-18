"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Группы Позитив с целью 2970 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Группы Позитив" с целью 2970 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 16,5%, стоп-приказ: 2390 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"К фундаментальным факторам роста стоит отнести динамику выручки существенно лучше сектора и ожидания сильного отчета за IV квартал", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения котировки акций в глобальном восходящем тренде. На локальном уровне поддержки (2528,4 руб.) сформирован спекулятивный сигнал к покупкам. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 2390 руб. риск на портфель составит 0,50%", - указывают в "Финаме".

"Группа Позитив" - российский разработчик решений в области кибербезопасности.

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