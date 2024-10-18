ЦБ РФ, скорее всего, поднимет ключевую ставку до 20% в октябре - "Финам"

Банк России, скорее всего, поднимет ключевую ставку до 20% годовых по итогам заседания 25 октября 2024 года, говорится в материале аналитика "Финама" Владимира Иванова.

"Самый главный показатель - непосредственно рост цен - замедляется несмотря на то, что остается выше таргета ЦБ на текущий год. Это позволит регулятору не спешить с ужесточением денежно-кредитной политики и действовать осторожно. Вместе с тем сигнал будет точно жестким, не исключается повышение ставки до 21% годовых на будущих заседаниях", - указывает эксперт.

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