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18 октября 2024 года 11:32
Цена акций Магнита может обновить минимумы года - ПСБ
Котировки акций "Магнита" с высокой вероятностью могут обновить минимумы года ввиду сложившейся к текущему моменту технической картины, говорится в материале аналитиков Промсвязьбанка (ПСБ). Также эксперты опасаются ухода акций "ММК" на более низкие уровни, к 33-35 рублям за штуку. "На фоне отката мировых цен на никель почти две трети своего отскока растерял и "Норникель", также, на наш взгляд, в настоящее время не интересный для активных покупок", - указывают эксперты. Акции лидеров hi-tech также смотрятся конъюнктурно весьма слабо, считают аналитики ПСБ. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-МАГНИТ/ММК/НОРНИКЕЛЬ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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