Ключевые события пятницы в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- ВВП Китая в 3К24, розничные продажи, промышленное производство, инвестиции в основные средства КНР за сентябрь;

- розничные продажи Великобритании в сентябре;

- саммит лидеров ЕС;

- число начатых строительств домов и разрешений на строительство США в сентябре;

- выступления представителей ФРС;

- квартальные результаты Procter & Gamble Co., American Express Co., SLB.

- совет директоров "Инарктики" решит по дивидендам за 9М24;

- совет директоров "Северстали" рассмотрит вопрос дивидендов за 3К24.

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