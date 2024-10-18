Индекс RGBI пока останется вблизи 100п - ПСБ

Индекс RGBI пока продолжит находиться вблизи уровня в 100 пунктов, короткие флоатеры с рейтингом "ААА/АА" остаются наиболее оптимальной инвестиций в условиях повышенных инфляционных рисков, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич.

"Инвесторы не предпринимают активных действий в ожидании решения Банка России по ключевой ставке в следующую пятницу. В связи с этим фактором на рынке также пока не видно реинвестирования средств от погашения ОФЗ 26222 на 350 млрд руб., - пишет эксперт в обзоре. - Продолжаем ожидать в ближайшую неделю консолидацию индекса RGBI вблизи важного уровня в 100 пунктов; заседание ЦБ РФ 25 октября, скорее всего, определит тренд на ближайший месяц, исходя из интерпретации сигнала регулятора. Короткие (до 1,5 лет) флоатеры с рейтингом "ААА/АА" остаются наиболее оптимальной инвестиций в условиях повышенных инфляционных рисков".

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