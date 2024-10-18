"Финам" повысил рейтинг акций Whoosh до "покупать"

"Финам" повысил рейтинг акций Whoosh с "держать" до "покупать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне 250 рублей за штуку, сообщается в материале аналитика Игната Иванова.

"Бумаги эмитента с середины мая 2024 года упали в цене почти на 40%, пробив значимые уровни поддержки 215 и 200 руб. В настоящее время они держатся вблизи отметки 180 руб., от которой уже дважды отталкивались. Несмотря на то что котировки из нисходящего тренда еще не вышли, текущие цены предлагают интересный "апсайд" в 34%, а потенциал снижения выглядит ограниченным. Ближайшей поддержкой выступает цена размещения 160 руб." - указывает эксперт.

Whoosh предоставляет услуги аренды электросамокатов и электровелосипедов в России, Белоруссии, Казахстане и других странах.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.