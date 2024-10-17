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17 октября 2024 года 17:41
Наиболее вероятен подъем ставки ЦБР до 20% в октябре - "Т-Инвестиции"
Наиболее вероятный сценарий итога заседания совета директоров Банка России в пятницу, 25 октября 2024 года - повышение ключевой ставки до 20% годовых, считают аналитики "Т-Инвестиций". "Инфляционная картина снова ухудшилась. Рост инфляционных ожиданий и текущей инфляции может заставить регулятора рассмотреть дальнейший рост ставки. Мы считаем , что наиболее вероятный сценарий на следующую пятницу - повышение ключевой ставки до 20%, а к концу года ее уровень может составить 21%", - пишут эксперты брокера. "Наш базовый сценарий на 2025 год по-прежнему предполагает умеренный рост инфляции и экономики РФ на фоне снижения ключевой ставки до 15% к середине года и до 11,5% к концу", - указывают аналитики в материале. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-ПРОГНОЗ
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