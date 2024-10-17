Вероятны колебания S&P 500 в диапазоне 5810-5900п в четверг - Freedom Finance Global

Вероятны колебания индекса S&P 500 в диапазоне 5810-5900 пунктов на торгах в четверг, полагает аналитик Freedom Finance Global Сакен Исмаилов.

"Инвесторам предстоит оценить блок макроэкономических данных, характеризующих экономическую активность. В центре внимания будет сентябрьская статистика розничных продаж, способная подтвердить усиление потребительской активности. Интерес представляет и динамика индекса промышленного производства за прошлый месяц. Еженедельные данные числа обращений за пособием по безработице будут в фокусе после неожиданного скачка предыдущего показателя до 258 тыс. Впрочем, многие участники рынка готовы к продолжению роста количества заявок на пособие из-за влияния таких разовых факторов, как забастовки и последствия ураганов, - указывает эксперт в обзоре. - Акции производителей чипов на премаркете движутся вверх, реагируя на отчетность TSMC. С учетом этого мы оцениваем баланс рисков на предстоящую сессию как позитивный и прогнозируем повышенный уровень волатильности. Не исключено, что именно квартальный релиз TSMC окажется основным драйвером движения, а макропубликации быстро отойдут на второй план, если не принесут существенных сюрпризов. Акции NVIDIA Corp. способны обновить исторический максимум, что будет важным событием с точки зрения сантимента. Ориентируемся на колебания S&P 500 в диапазоне 5810-5900 пунктов".

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