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17 октября 2024 года 15:00
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям компании "Промомед"
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям ГК "Промомед" с целевой ценой 435 руб. за штуку на горизонте 12 месяцев и потенциалом роста 15,6%, сообщается в материале инвесткомпании. "Акции ГК "Промомед" за период с IPO, состоявшегося в июле, находятся в небольшом минусе, при этом прогнозируемый динамичный рост выручки и чистой прибыли в 2024 и 2025 годах позволяет возлагать на компанию ожидания положительной динамики акций в ближайший год - биофармацевтическая компания выглядит фундаментально недооцененной в сравнении с мировой отраслью", - пишет аналитик Зарина Саидова. "Промомед" - российская биофармацевтическая компания, деятельность которой включает разработку, производство и реализацию лекарственных препаратов. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ПРОМОМЕД-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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