"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям компании "Промомед"

"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям ГК "Промомед" с целевой ценой 435 руб. за штуку на горизонте 12 месяцев и потенциалом роста 15,6%, сообщается в материале инвесткомпании.

"Акции ГК "Промомед" за период с IPO, состоявшегося в июле, находятся в небольшом минусе, при этом прогнозируемый динамичный рост выручки и чистой прибыли в 2024 и 2025 годах позволяет возлагать на компанию ожидания положительной динамики акций в ближайший год - биофармацевтическая компания выглядит фундаментально недооцененной в сравнении с мировой отраслью", - пишет аналитик Зарина Саидова.

"Промомед" - российская биофармацевтическая компания, деятельность которой включает разработку, производство и реализацию лекарственных препаратов.

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