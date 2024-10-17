"Финам" понизил прогнозную цену акций НОВАТЭКа до 1169,7 руб

"Финам" понизил прогнозную цену акций "НОВАТЭКа" с 1552,0 руб. до 1169,7 руб. за штуку на горизонте 12 месяцев, сохранив рекомендацию "покупать". Предполагаемый потенциал роста составляет 19,9% с текущих уровней, сообщается в материале инвесткомпании.

"Понижение целевой цены связано с исключением проектов "Мурманский СПГ" и "Обский СПГ" из оценки по причине отсутствия каких-либо комментариев со стороны менеджмента по ходу их реализации, - отмечает аналитик Сергей Кауфман. -За последний год санкционное давление со стороны США на проекты "НОВАТЭКа" в сфере СПГ заметно усилилось, из-за чего реализация проектов после "Арктик СПГ 2" на данный момент находится под вопросом, несмотря на работу по импортозамещению, - пишет аналитик Сергей Кауфан. - В то же время за последний год акции "НОВАТЭКа" упали уже на 45%, и сейчас, по нашим расчетам, компания имеет оценку 2,9 EV/EBITDA скорр. 2024E. На наш взгляд, такая оценка уже учитывает отсутствие каких-либо проектов развития, в связи с чем мы сохраняем умеренно позитивный взгляд на акции компании".

"НОВАТЭК" - крупнейший в России независимый производитель природного газа. Компания занимается разведкой, добычей, переработкой и реализацией природного газа и жидких углеводородов, а также участвует в проектах в сфере СПГ.

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